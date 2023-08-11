Избирком ДНР определил прифронтовые города для досрочного голосования

Речь идет о Донецке, Горловке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой, сообщил глава регионального избиркома Владимир Высоцкий

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Пять прифронтовых городов Донецкой Народной Республики (ДНР) на осенних выборах будут голосовать досрочно. Об этом в пятницу на брифинге сообщил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

"В тех муниципальных образованиях, которые находятся в труднодоступных местах и удаленных территориях и [где] существуют опасности (близость к линии фронта - прим. ТАСС), будет предоставлена возможность проведения досрочного голосования. Там будет досрочное голосование с 31 августа по 7 сентября", - сказал Высоцкий.

Он уточнил, что речь идет о Донецке, Горловке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР, в частности, изберут 90 депутатов парламента и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.