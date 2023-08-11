Избирком ЛНР зарегистрировал список кандидатов "Новых людей" в парламент региона

В список включили 65 кандидатов, уточнила замглавы избиркома республики Марианна Сумская

ЛУГАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Луганской Народной Республики (ЛНР) зарегистрировала список кандидатов в депутаты Народного совета (парламента) ЛНР, выдвинутого региональным отделением партии "Новые люди". Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя избиркома республики Марианна Сумская.

"Избирательной комиссией ЛНР зарегистрирован список кандидатов в депутаты Народного совета ЛНР первого созыва, выдвинутый региональным отделением политической партии "Новые люди" по единому республиканскому избирательному округу, в который включены 65 кандидатов", - сказала она.

8 августа Сумская сообщала ТАСС, что избирком заверил списки кандидатов в депутаты парламента ЛНР от региональных отделений партий "Новые люди" и ЛДПР.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.