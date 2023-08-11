Пушилин прокомментировал заявление Пентагона о применении кассетных боеприпасов ВСУ

Врио главы региона заявил, что из-за обстрелов кассетными снарядами в ДНР ежедневно гибнут люди

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Обстрелы кассетными снарядами территории Донецкой Народной Республики (ДНР) ежедневно становятся причинами гибели или ранения людей. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин, комментируя заявление пресс-секретаря Пентагона о том, что ВСУ применяют переданные Западом кассетные боеприпасы "надлежащим образом".

"По сообщениям СЦКК ДНР, ежедневно под кассетным огнем врага Донецк, Горловка, Макеевка. Люди гибнут, получают ранения. А сколько неразорвавшихся снарядов остается на улицах, грозя трагедиями через дни или месяцы? Сегодня днем сообщалось об очередном обстреле", - написал в Telegram-канале Пушилин.

Он напомнил, что кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией и исключений в вопросах их применения в документе не предусмотрено.