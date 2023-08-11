Посол РФ назвал Британию "запевалой" в конфликте на Украине

Андрей Келин отметил, что Лондон "стремится быть везде первым по части организации кампании по продолжению накачки вооружениями" Киева

КАИР, 11 августа. /ТАСС/. Великобритания исполняет роль "запевалы" в украинском конфликте. Такое мнение выразил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al Qahera.

"Великобритания вместе с Соединенными Штатами Америки начали делать из Украины так называемую анти-Россию гораздо раньше. Это началось достаточно давно, еще до 2014 года, когда произошла майданная революция на Украине. Великобритания начала тренировать и осуществлять военную подготовку украинских военнослужащих с операции Orbital. Затем подготовка была продолжена на территории Великобритании. Она играет основную роль среди европейцев", - убежден дипломат.

По его оценке, "помощь со стороны Великобритании несравнима с Соединенными Штатами" в силу совершенно иных финансовых возможностей. "Но она стремится быть везде первой по части организации кампании по продолжению накачки вооружениями. Так было с танками, например. Великобритания, чтобы повести за собой другие страны, первой объявила о том, чтобы поставить танки Challenger-2 на Украину. Кстати, они нигде еще в военных действиях не участвовали, и я даже не знаю, где они сейчас. Но вот эта негативная роль Великобритании конечно отражается на всем конфликте. Они здесь то, что мы называем запевалы, и во многом инициаторы продолжения конфликта", - отметил посол.

"Никаких мирных инициатив в Лондоне не рассматривают и рассматривать не хотят", - убежден Келин.