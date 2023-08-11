11 августа, 16:51,
обновлено 11 августа, 16:58
Военная операция на Украине

Россия запросила на 17 августа заседание СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину

В постпредстве РФ объяснили это решение усугублением украинского кризиса и подрывом усилий по поиску его мирного решения

ООН, 11 августа. /ТАСС/. Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН на 17 августа в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом сообщил в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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"В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа", - написал он. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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