Россия запросила на 17 августа заседание СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину

В постпредстве РФ объяснили это решение усугублением украинского кризиса и подрывом усилий по поиску его мирного решения

ООН, 11 августа. /ТАСС/. Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН на 17 августа в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом сообщил в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В свете увеличивающихся поставок западного вооружения киевскому режиму, усугубляющих кризис вокруг Украины и подрывающих усилия по поиску его мирного решения, мы запросили открытое заседание СБ ООН на 17 августа", - написал он.