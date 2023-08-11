Посол РФ заявил об отсутствии реалистичной инициативы прекращения конфликта на Украине

Андрей Келин отметил, что есть большое число внешних факторов, которые могут повлиять на эту ситуацию в 2024 году - от выборов в США до выборов в Польше

КАИР, 11 августа. /ТАСС/. Международные инициативы, которые помогли бы завершить конфликт на Украине, в настоящее время полностью отсутствуют. Такое мнение выразил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al Qahera.

"Мы, конечно, оценим усилия всех, и в том числе африканских государств. Я знаю, что представитель Египта был в составе делегации африканских государств в Москве. Есть китайская инициатива. Все это позитивно, но пока здесь нет такой инициативы, которая бы давала реалистичный выход из этого кризиса", - сказал он. Дипломат признал, что видит "только два выхода из этой ситуации". "Если будет продолжаться накачка вооружением Украины и если будут продолжаться атаки и боевые действия со стороны Украины, то это закончится тем, что Украина окажется несостоявшимся государством. Вот это самое страшное, потому что восстанавливать ее потом будет просто некому и средств на это не будет. Или же действительно будут реалистичные мирные переговоры", - отметил Келин.

Он обратил внимание на большое число внешних факторов, которые могут повлиять на ситуацию на Украине в следующем году - от выборов в США до выборов в Польше. "Сейчас понятно, что контрнаступление Украина произвести не может, а, напротив, мы наступаем в некоторых местах. Помощь эта, будет она продолжаться в таком объеме или нет, - большой вопрос: похоже, нет. И мы знаем, что определенное давление оказывается на Украину с тем, чтобы она начала мирные переговоры, которые сама себе запретила", - сказал посол.

Одновременно он выступил за то, чтобы Запад занял реалистичную позицию, которая уберегла бы планету от третьей мировой войны. "Что касается развития конфликта по эскалационному сценарию, он зависит в основном от все больших поставок вооружения со стороны Запада. Вы правы, когда говорите, что России приходится вести войну не только с Украиной, но и в определенной степени с коллективным Западом, в основном противостоя поставкам этих вооружений", - ответил Келин на вопрос о риске того, что нынешний кризис охватит весь мир.

"Но здесь есть тонкая грань, которую может Запад перешагнуть, и это очень опасно. Поэтому, конечно же, нельзя допускать эскалации, нельзя допускать втягивания в третью мировую войну. И где-то надо Западу остановиться в своем снабжении Украины и занять реалистичную позицию. Стратегия, которая была избрана Западом, является ошибочной. Когда в Лондоне, в Вашингтоне и в Брюсселе осознают, что они совершили огромную ошибку, а мне кажется, этот момент приближается, вот тогда разговор будет другим", - подчеркнул дипломат.