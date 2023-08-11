11 августа, 19:49
Военная операция на Украине

Медведев ответил на слова Дуды о "дешевом средстве" против "российского империализма"

Зампред Совбеза РФ призвал Украину восхищаться "своими братьями и союзниками"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о потерях украинской стороны в ходе специальной военной операции.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

В частности, Дуда в интервью The Washington Post заявил , что "прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают". "Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные", - написал Медведев в англоязычном аккаунте соцсети X ( ранее Твиттер). Политик также продублировал пост на украинском языке.

Дуда ответил на вопросы газеты 1 августа, однако текст интервью был опубликован 10 августа. В числе прочего президент Польши отметил, что у Украины сейчас недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и одержать верх. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияПольшаДуда, АнджейВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация