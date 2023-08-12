Антонов назвал новые санкции против РФ свидетельством провала ограничительной политики США

Посол России в Вашингтоне отметил, что атаки Запада в экономической сфере "купируются", что позволяет российскому народу "с уверенностью смотреть в будущее"

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что очередной всплеск антироссийской санкционной активности США свидетельствует о провальности их ограничительной политики и попытках американской администрации сгладить нарастающее недовольство этим внутри собственной страны.

"Видим в этом попытку американских властей сгладить нарастающую здесь критику о провальности ограничительной политики Белого дома. Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось. Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда", - говорится в заявлении Антонова, которое было опубликовано в пятницу Telegram-канале российского диппредставительства.

"Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее. Тем временем государства за пределами пресловутого "золотого миллиарда" лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы", - добавил дипломат.

В пятницу Минфин США внес в санкционный список российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Кроме того, ограничения были введены против российских предпринимателей Германа Хана, Алексея Кузьмичева, а также Российского союза промышленников и предпринимателей.

Вашингтон также принял решение о разрыве соглашения по поставкам стали из РФ в США. Однако в практическом плане этот шаг Минторга США является несущественным. Доля российских производителей на американском рынке такой продукции составляла в период 2012-2022 годов в среднем 0,4%. С 2018 года такие отгрузки в США практически не осуществлялись.