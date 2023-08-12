Посольство РФ в США прокомментировало ситуацию с блокировкой YouTube-канала Скотта Риттера

Вашингтон "затыкает рот" всем, кто осмеливается высказываться против его официальной линии, заявили дипломаты

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты "затыкают рот" всем, кто осмеливается выступать против их официальной линии. Такое мнение выразили в пятницу сотрудники посольства России в Вашингтоне, комментируя блокировку YouTube-канала бывшего инспектора ООН Скотта Риттера, который регулярно критикует американскую политику на Ближнем Востоке и действия США в отношении Украины.

"Где же столь распиаренная свобода выражения мнений по-американски? Местные блюстители демценностей горазды поучать другие страны, критикуя за подавление инакомыслия и нарушение прав журналистов. Однако затыкают рот всем, кто осмеливается высказываться против официальной линии Вашингтона", - говорится в заявлении дипломатов, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Они напомнили, что это "не первая дискриминация борца за свободу слова со стороны глобальных соцсетей" и что "в свое время и Twitter поступил с ним так же".

"На фоне стройного русофобского хора в США Скотт Риттер - один из немногих, кто пытается дать альтернативную точку зрения по международной проблематике, предоставить своей аудитории объективный взгляд на Россию и специальную военную операцию. Не боится отклониться от вашингтонских методичек и пойти наперекор здешней пропаганде. Зачистка информполя от неугодных - очередное проявление двойных стандартов, культивируемых Соединенными Штатами", - отмели в диппредставительстве.

Риттер служил в качестве сотрудника разведывательного подразделения Корпуса морской пехоты США в 1984-1996 годах, принимал участие в операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе, работал в качестве инспектора в специальной комиссии ООН, расследовавшей сообщения о планах Ирака по созданию оружия массового уничтожения.