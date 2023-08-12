Косачев: США ответственны за судьбу договора о запрещении испытаний ядерного оружия

По словам вице-спикера Совета Федерации, все это не мешает Соединенным Штатам выдвигать обвинения против России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Главная ответственность за судьбу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) лежит на США, как одном из абсолютных лидеров по ядерному оружию, не ратифицировавших этот документ. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Из двух абсолютных лидеров по ядерному оружию не ратифицировало ДВЗЯИ одно государство - США. Соответственно, на них и главная ответственность за судьбу договора, учитывая, что на их позицию во многом ориентируются прочие страны", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он напомнил, что подписанный СССР, США и Великобританией в августе 1963 года в Москве договор отмечает в эти дни 60-летний юбилей.

Косачев обратил внимание, что с 1996 года, когда документ был одобрен Генассамблеей ООН, его подписали 186 государств и ратифицировали 178, включая Россию, Великобританию и Францию. Однако он до сих пор не действует, поскольку согласно самому договору, чтобы он заработал нужна ратификация 44 стран, имеющих ядерное оружие или возможности его создания. "На сегодня договор не подписали три страны: Индия, КНДР и Пакистан. Подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран", - констатировал политик.

Он подчеркнул, что все это не мешает Вашингтону выдвигать обвинения против России. Вице-спикер привел в пример заявление посла США в России Линн Трейси о том, что Россия является единственной страной, которая говорит о возобновлении испытательных взрывов ядерного оружия. "Тот факт, что Россия, ратифицировав ДВЗЯИ в 2000 году, неукоснительно соблюдает его положения, и, кроме того, объявила в 1992 году добровольный мораторий на ядерные испытания, госпожу посла, похоже, не смущает. Впрочем, мы уже привыкли к этим американским "особенностям" со всеми иными договорами, вроде ДРСМД, ДОВСЕ и других: всегда кто-то виноват (как правило, Россия) в том, что США в инициативном порядке "хоронят" очередной столп международной безопасности", - заметил Косачев.

Парламентарий также обратил внимание, что США "явно не смущает и то, что именно они до сих пор остаются единственной страной, применившей боевое ядерное оружие, о чем в очередной раз стыдливо умолчали на мероприятиях в Хиросиме в этом году". "На мой взгляд, тем же украинцам есть смысл задуматься о цикличности истории. Американцами были подчистую уничтожены два японских города, чтобы продемонстрировать СССР, на что способна Америка. Еще раз: без малейшей военной необходимости были убиты сотни тысяч мирного населения третьей страны лишь для того, чтобы "напугать" Москву", - отметил заместитель председателя Совфеда.

По его словам, сегодня Америка опять затеяла игры против крупнейшей ядерной державы, уверяя при этом мировую общественность "в возможности военной победы над ней силами украинского "расходного материала" в виде смертников из ВСУ и западного неядерного оружия". "И все это на фоне отказа США от ратификации ДВЗЯИ, регулярных нарушений Договора о нераспространении ядерного оружия, повышения готовности ядерного испытательного полигона в Неваде. Не забывая обвинять Россию. Вот точно, "лицемер - это человек, который убил обоих родителей и просит о снисхождении, ссылаясь на то, что он сирота". Слова, кстати, Авраама Линкольна, 16-го американского президента", - заключил Косачев.

О договоре

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер.