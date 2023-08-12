В ДНР сообщили о контроле одной из мощных позиций укрепрайона в Марьинке

По словам врио главы республики Яна Гагина, наступательные действия там успешно продолжаются

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Российские силы взяли под контроль одну из наиболее мощных позиций укрепрайона "Зверинец" в Марьинке, ранее занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

Пушилин 21 июня сообщал, что силы РФ взяли под контроль укрепрайон "Зверинец" на марьинском направлении.

"Еще одна из наиболее важных позиций "Зверинца" в Марьинке под нашим контролем. Таким образом, существенная часть этого "Зверинца", который является большим и мощным укрепрайоном ВСУ, находится под нашим контролем. Наступательные действия здесь успешно продолжаются", - сказал Гагин.

Он уточнил, что сначала по опорному пункту ВСУ отработала артиллерия первого армейского корпуса, после чего на украинские позиции вошли разведчики. В результате уничтожено несколько украинских солдат.