В МИД РФ заявили, что Россия настроена на активное развитие прикаспийского сотрудничества

Как отметили в ведомстве, "оно становится тем более значимым в меняющихся современных реалиях"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Россия настроена на активное развитие и углубление прикаспийского сотрудничества. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю Международного дня Каспийского моря.

"Российская сторона настроена на самое активное развитие и углубление прикаспийского сотрудничества. Оно становится тем более значимым в меняющихся современных реалиях, когда в прошлое уходит модель однополярного мира, все более решительно о себе заявляют новые центры силы, а на первый план выходят региональные процессы, - подчеркнули в МИД РФ. - Консолидированные усилия "пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркмения - прим. ТАСС) по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития Каспийского региона - важный фактор позитивного влияния на процессы, происходящие в Евразии и в мире в целом".

В дипведомстве напомнили, что 12 августа 2006 года вступила в силу Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), а в 2018 году была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря - исторический документ, зафиксировавший договоренности об основных принципах и порядке взаимодействия пяти прибрежных государств.

"Принятие конвенции заложило основу для наращивания и углубления пятистороннего взаимодействия по решению общих проблем региона без какого-либо внешнего вмешательства, превращение его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, - подчеркнули в МИД РФ. - Согласно этому документу, именно прикаспийские государства обладают суверенными правами в отношении Каспийского моря и его ресурсов, а решение вопросов, касающихся Каспийского моря, относится к их исключительной компетенции".

В дипведомстве отметили, что только совместными усилиями "пятерки" возможна эффективная реализация потенциала Каспийского региона. "Расположенный в центре Евразии Каспий уникален как крупнейший источник энергетических и иных ресурсов, перекресток международных транспортных и энергетических коммуникаций. Проходящий через Каспийский регион международный транспортный коридор Север - Юг имеет огромный позитивный потенциал для всей системы международной логистики и торговли", - добавили в министерстве.

В МИД РФ обратили внимание на то, что тематика Каспийского региона регулярно обсуждается президентами и главами правительств пяти прибрежных государств. "Серьезный импульс пятистороннему взаимодействию придали дискуссии в ходе шестого Каспийского саммита, состоявшегося в июне 2022 года в Ашхабаде и 2-го Каспийского экономического форума в октябре 2022 года в Москве", - констатировали в дипведомстве.