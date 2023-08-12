Захарова прокомментировала попытку атаки Киева на Крымский мост

Как заявила официальный представитель МИД РФ, подобным варварским акциям не может быть оправдания

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Диверсии Украины не останутся без ответа, подобным варварским акциям не может быть оправдания. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытки Украины атаковать Крымский мост и полуостров.

"Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном министерством.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Крымский мост - объект гражданской инфраструктуры, нападения на него недопустимы.

"Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан", - подчеркнула Захарова.

Ранее Минобороны РФ сообщало об отражении атак Киева дронами на полуостров и ракетой С-200 на Крымский мост.