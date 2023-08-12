12 августа, 12:33,
обновлено 12 августа, 12:50
Военная операция на Украине

Захарова прокомментировала попытку атаки Киева на Крымский мост

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Как заявила официальный представитель МИД РФ, подобным варварским акциям не может быть оправдания

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Диверсии Украины не останутся без ответа, подобным варварским акциям не может быть оправдания. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытки Украины атаковать Крымский мост и полуостров.

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"Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном министерством.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Крымский мост - объект гражданской инфраструктуры, нападения на него недопустимы. 

"Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан", - подчеркнула Захарова.

Ранее Минобороны РФ сообщало об отражении атак Киева дронами на полуостров и ракетой С-200 на Крымский мост. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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