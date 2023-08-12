Слуцкий заявил, что рано или поздно переговоры о нейтральном статусе Украины возобновятся

Но они будут проводиться уже в других территориальных реальностях для Киева, отметил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Переговоры о нейтральном статусе, денацификации и демилитаризации Украины рано или поздно возобновятся, но уже в других территориальных реальностях для Киева. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что мировое сообщество все больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта.

"Любая война - даже столетняя - заканчивается переговорами. И это не Россия, не будучи при этом первоначальным инициатором, от них отказалась. Рано или поздно мы обязательно вернемся к тому, на чем остановились (нейтральный статус, денацификация и демилитаризация Украины), но уже очевидно в других территориальных для Киева реальностях", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, все больше стран в мире сегодня "понимают истинные причины и подоплеку украинского конфликта". "Все больше простых граждан в Европе и США не поддерживают участие коллективного Запада в противостоянии с Россией до "последнего украинца", - добавил Слуцкий.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.