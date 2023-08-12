Делегация РФ: страны Запада помешали работе комитета по подготовке к конференции ДНЯО

Подготовительный комитет конференции на сессии в Вене не смог принять итоговый документ

ВЕНА, 12 августа. /ТАСС/. Подготовительный комитет Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на сессии в Вене не смог принять итоговый документ из-за действий западных стран. Об этом говорится в заявлении делегации РФ.

"Ввиду попыток западных стран использовать обзорный процесс для сведения своих политических счетов по вопросам, не имеющим отношения к целям ДНЯО, а также тенденциозной подачи ряда нераспространенческих сюжетов выйти на консенсусный итоговый документ не удалось", - отмечается в тексте.

В ходе заседаний обсуждались вопросы ядерного разоружения, нераспространения ядерного оружия и мирного использования атомной энергии. Делегация выразила надежду, что в ходе следующих сессий подготовительного комитета "удастся разрешить хотя бы часть имеющихся противоречий".

Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия пройдет в Нью-Йорке в 2026 году.