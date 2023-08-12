Посол РФ в КНДР встретился в Пхеньяне с китайским коллегой

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, сообщили российские дипломаты

СЕУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора провел встречу со своим коллегой из КНР Ван Яцзюнем на территории китайской дипломатической миссии. Об этом сообщили российские дипломаты на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Китайская сторона пригласила российского посла, его супругу и других дипломатов 11 августа. "Встреча прошла в теплой и товарищеской обстановке. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, а также условились продолжить тесные рабочие контакты и дружеское взаимодействие", - говорится в сообщении.

10 августа похожая встреча состоялась в Сеуле: по инициативе китайской стороны встретились послы РФ и КНР Андрей Кулик и Син Хаймин. "В теплой и дружественной обстановке стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Корейском полуострове", - информировала российская дипломатическая миссия в Республике Корея в своем Telegram-канале.