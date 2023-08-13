Глава Снигиревского района сообщил о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Количество погибших оценивается в 48 тыс. человек, отметил Юрий Барбашов

ГЕНИЧЕСК, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в ходе так называемого контрнаступления и срочно пополняют ряды за счет мужского населения Херсона и Николаева, сообщил ТАСС глава занятого украинскими войсками Снигиревского района Юрий Барбашов.

"По нашим сведениям, которые поступили с той стороны, в частных разговорах называется цифра погибших в ходе "контрнаступления" - 48 тыс. человек. Это на всем фронте общие потери ВСУ. Вероятность выжить на фронте хотя бы три дня оценивается как минимальная", - сказал Барбашов.

Он добавил, что, "по информации из военных кругов Украины, там очень сильная деморализация в связи с этими потерями". "По-видимому, облавы, чтобы пополнить ряды ВСУ, будут продолжаться. В Николаеве прошла жесткая облава у военкоматов, по нашим сведениям, за несколько недель они набрали личного состава на три батальона - это порядка 1,2 тыс. человек. Несколько недель назад их отправили либо на какое-то обучение, либо непосредственно на фронт. Сейчас такая же очень мощная облава происходит в Херсоне - нагнали полицейских, хватают людей на улицах и пытаются закрыть прорехи в личном составе", - рассказал Барбашов.

Также, по его словам, Киев перебрасывает войска в район Херсона. "По нашим сведениям, на западной Украине идет массовое перемещение военной техники на восток по железнодорожным путям и накопление войск в районе Херсона. То есть идут перемещения в сторону Днепра", - сказал Барбашов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.