Слуцкий заявил, что Кнайсль намерена реализовать в РФ проекты "на стыке науки и политики"

Председатель ЛДПР допустил, что они будут реализовываться при участии "Российского Фонда мира"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль намерена реализовать в России проекты, находящиеся на стыке науки и политики. Об этом ТАСС сообщил председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"У нее [Кнайсль] прекрасные проекты на стыке науки и политики, в частности, с Санкт-Петербургским университетом. <...> Будем ее всячески поддерживать, она прекрасный человек, влюбленный в Россию. Думаю, у нее и ее возможных совместных проектов прекрасное будущее", - подчеркнул Слуцкий.

Кроме того, он допустил, что эти проекты будут реализовываться при участии "Российского Фонда мира", председателем правления которого является Слуцкий.

Ранее глава ЛДПР провел дружескую беседу с Кнайсль в неформальной обстановке в городе Касимове Рязанской области, где сейчас проживает экс-глава МИД Австрии.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Позднее она была вынуждена покинуть Австрию в связи с получением угроз.