В Запорожской области сообщили, что ВСУ потеряли 20 единиц техники при атаке на Работино

Потеря живой силы составила до 60% личного состава, отметил врио губернатора региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 20 единиц техники и более половины военнослужащих при попытке атаковать населенный пункт Работино в Запорожской области в ночь на воскресенье. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

"Сегодня ночью противник предпринял попытку активизировать свои силы в направлении Работино и выдвинул две штурмовые группы, усиленные танками. Шесть боевых машин и 40 человек живой силы, плюс во время движения противник вызвал подкрепление. <...> Противник потерпел сокрушительное поражение, остатки группировки отошли на ранее занимаемые позиции. Потери противника составили 20 единиц техники, а потеря живой силы составила до 60% личного состава", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий отметил, что выдвижение сил противника было обнаружено с помощью радиоперехвата, по украинским подразделениям нанесли удары РСЗО и авиация.

"Очередная попытка противника "штурмовать" привела к их колоссальным потерям. Видим, что не жалеют своих солдат, не жалеют западную технику, чтобы оправдать финансирование для украинских олигархов", - отметил глава региона.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard.