В МИД РФ заявили о фиксировании достижений в спортивном сотрудничестве с СНГ, ШОС, БРИКС

Речь идет о налаживании взаимодействия между дружественными странами и объединениями, проявляющими "конструктивные и объективные подходы", отметил спецпредставитель дипведомства по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российская сторона открыта к широкому взаимодействию и уже фиксирует значительные достижения в спортивном сотрудничестве со странами СНГ, ШОС, БРИКС. Об этом заявил спецпредставитель МИД РФ по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев на круглом столе, организованном в рамках Московских летних игр Ассоциации развития корпоративного спорта (АРКС).

Хорев отметил, что Россия "принципиально выступает против политизации спорта", но "в последнее время в мире активизировались деструктивные силы, которые пытаются использовать спорт в своих интересах, для достижения своих политических целях". "В этих условиях особую актуальность приобретает поиск новых вариантов спортивного взаимодействия на межгосударственном уровне - как в двустороннем, так и в многостороннем формате", - продолжил он.

Хорев пояснил, что речь идет о налаживании взаимодействия между дружественными странами и объединениями, проявляющими "конструктивные и объективные подходы". "В настоящее время в качестве важного фактора многополярного мира выступают такие масштабные организации международного взаимодействия, как СНГ, ШОС, БРИКС. Сотрудничество нашей страны с государствами, входящими в эти структуры, поступательно и активно развивается в различных областях - политической, торгово-экономической и гуманитарной. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что в последнее время значительные достижения мы наблюдаем и в области спорта", - добавил он.

С заделом на будущее

Представитель МИД РФ напомнил также об инновационном проекте "Игры будущего" в Татарстане, инициатором которого выступила российская сторона. "Здесь присутствующие наши зарубежные гости позитивно откликнулись на нашу инициативу. 23 февраля будущего года в прекрасном городе Казани состоится открытие этих игр. Хотелось бы пригласить всех присутствующих принять в этом участие, направить свои команды. Думаю, вместе мы создали замечательную основу, которая будет способствовать дружбе, взаимопониманию и укреплению мира во всем мире", - резюмировал он.

В 2022 году в Московских летних играх АРКС участвовали более 1,5 тыс. спортсменов, они боролись за победу в 20 видах спорта. Среди участников было разыграно 387 кубков и более 1 тыс. комплектов медалей. В торжественном параде, который прошел в рамках соревнований, приняли участие представители 12 стран: России, Китая, Индии, Ирана, Венесуэлы и других. В рамках деловой программы соревнований прошли круглые столы, на которых участники обсудили международное сотрудничество и развитие корпоративного спорта.