13 августа, 22:15

Постпред РФ допустил скорое расширение AUKUS за счет Японии и Южной Кореи

Михаил Метцель/ ТАСС
Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов
© Михаил Метцель/ ТАСС

Геннадий Гатилов считает, что некоторые договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты 18 августа на саммите альянса в США

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Предварительные договоренности о расширении AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США) за счет Японии и Южной Кореи могут быть достигнуты уже 18 августа на саммите этих стран в США. Об этом заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью газете "Известия".

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"Активизация военного-технического и научно-технологического сотрудничества Вашингтона с Сеулом и Токио облегчает сопряжение с проектами, осуществляемыми в рамках AUKUS, а следовательно, делает присоединение Южной Кореи и Японии к "партнерству" вполне реальным", отметил дипломат. Он полагает, что некоторые договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на встрече лидеров этих стран, которая состоится 18 августа. 

Он подчеркнул, что создание AUKUS - это "одно из проявлений блокового мышления", от которого США и его ключевые союзники "так и не сумели отказаться". Гатилов считает, что прямую аналогию между НАТО и AUKUS провести нелья, однако в то же время Австралия, Великобритании и США имеют общие договоренности в военно-стратегической сфере. Это, по словам дипломата, означает, что партнерство трех стран может трансформироваться в "полноценный военно-политический блок".

Гатилов добавил, что такой исход станет "еще более реалистичным", если "партнерство" AUKUS расширится в случае присоединения Южной Кореи и Японии, а его технологическая функция отойдет на второй план, уступив место военно-стратегической.

Таким образом, подчеркнул дипломат, необходимо серьезно относиться к заявлениям AUKUS и к реализации планов его участников. Также он считает, что нельзя игнорировать военно-стратегическую составляющую партнерства, так как она ведет к значительному увеличению военного потенциала трехстороннего альянса, а следовательно, к росту "региональной и глобальной напряженности". 

Теги:
АвстралияЯпонияСШАВеликобританияРоссияРеспублика КореяГатилов, Геннадий Михайлович
© Информационное агентство ТАСС
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