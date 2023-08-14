Высланные из Молдавии российские дипломаты вылетели на родину

Всего возвращаются 45 человек

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Дипломаты и сотрудники посольства России в Молдавии, подпавшие под требование молдавских властей сократить персонал диппредставительства, покидают республику. Как передает корреспондент ТАСС, 45 человек в 07:30 прибыли в Кишиневский международный аэропорт, где их ждет спецрейс.

Проводить российских дипломатов пришли представители общественных организаций.

Ранее посол России Олег Васнецов в беседе с корреспондентом ТАСС назвал решение МИД Молдавии безосновательным. Высылке дипломатов предшествовало несколько публикаций в СМИ и социальных сетях журналистского расследования, где авторы выразили обеспокоенность количеством спутниковых антенн на задании посольства и обвинили дипломатов в шпионаже. После этого Васнецов был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии для объяснений.

Молдавская сторона уведомила дипломата о необходимости до 15 августа сократить персонал российского посольства до численности представительства республики в Москве - 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные и технические функции. Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску объяснил это решение подозрениями в "недружественных" действиях российских дипломатов, "шпионаже" и попытках дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа. В октябре 2022 года Молдавия выслала из страны сотрудника посольства РФ после взрыва неопознанной ракеты в районе молдавско-украинской границы. В ответ МИД РФ выслал сотрудника молдавского посольства.