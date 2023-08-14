Путин поздравил президента Пакистана с Днем независимости страны

Президент РФ отметил, что отношения между странами носят дружественный характер, а двусторонний политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных сферах динамично развиваются

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Пакистана Арифа Алви с Днем независимости страны. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать многоплановые российско-пакистанские связи на благо наших народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в тексте телеграммы.

Путин отметил, что отношения между странами носят дружественный характер, а двусторонний политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных сферах динамично развиваются. Кроме того, государства активно взаимодействуют на антитеррористическом и афганском направлениях, а также в решении других актуальных вопросов международной повестки дня, добавил российский лидер.

Президент РФ пожелал своему коллеге здоровья и успехов, а всем гражданам Пакистана - мира и процветания.