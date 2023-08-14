Посольство России сообщило, что Москва осуждает теракт в Ширазе

В диппредставительстве отметили готовность РФ к наращиванию сотрудничества с иранскими партнерами на антитеррористическом направлении

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия решительно осуждает террористический акт, произошедший в воскресенье в Ширазе, готова к наращиванию сотрудничества с иранскими партнерами на антитеррористическом направлении. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Иране.

"Выражаем искренние соболезнования руководству и населению Ирана в связи с террористическим актом, совершенным в мавзолее Шах-Черах в Ширазе. Российская сторона решительно осуждает случившееся и выражает глубокое сочувствие семьям погибших и пострадавших. Надеемся, что ответственные за теракт будут найдены и понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Подтверждаем готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнерами на антитеррористическом направлении", - добавили в посольстве.

В воскресенье агентство IRNA проинформировало, что в мавзолее Шах-Черах в провинции Фарс произошел теракт. По сведениям агентства Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети, один из них был задержан, продолжаются усилия по поимке второго. Позже заместитель губернатора региона Исмаил Сафли сообщил, что в результате нападения погиб один человек, еще не менее восьми получили ранения. Чиновник добавил, что силы безопасности допрашивают одного террориста.