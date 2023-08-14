14 августа, 07:53

Путин поручил подготовить мероприятия по развитию Каспийского туристического кластера

Согласно поручению, необходимо обратить особое внимание на необходимость создания в первоочередном порядке объектов инфраструктуры

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в рамках функционирования особой экономической зоны на территории республики реализацию мероприятий по развитию Каспийского туристического кластера. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с акционерным обществом "Кавказ.РФ" и органами исполнительной власти Республики Дагестан предусмотреть в рамках функционирования особой экономической зоны на территории Республики Дагестан поэтапную реализацию мероприятий по развитию Каспийского туристического кластера, обратив особое внимание на необходимость создания в первоочередном порядке объектов инфраструктуры, а также на обеспечение строительства всероссийского детского центра "Дагестан", - говорится в поручении главы государства.

Доклад - до 15 сентября 2023 года, далее - один раз в полгода. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСеверный Кавказ
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