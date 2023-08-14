Избирком ЛНР зарегистрировал списки кандидатов в парламент от реготделений всех партий

Всего в республике выдвинули 338 кандидатов в депутаты

ЛУГАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия ЛНР зарегистрировала списки кандидатов в Народный совет (парламент) от всех пяти партий, имеющих региональные отделения в республике. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская.

"Избирательная комиссия Луганской Народной Республики зарегистрировала пять списков кандидатов, выдвинутых от пяти региональных отделений политических партий на выборы депутатов Народного совета республики первого созыва по единому республиканскому округу", - сказала она.

В ЛНР зарегистрированы отделения "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России - За правду" и "Новых людей". Всего реготделения выдвинули 338 кандидатов в депутаты. "Выдвижение и регистрация списков кандидатов на выборы депутатов Народного совета ЛНР первого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований ЛНР первого созыва заканчивается 17 августа. После окончания периода выдвижения и регистрации списков кандидатов на выборы, назначенные на единый день голосования 10 сентября в ЛНР, организующими выборы комиссиями будет проведена жеребьевка по порядку распределения политических партий в избирательных бюллетенях", - сказала Сумская.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах России пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.