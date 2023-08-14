Замглавы МИД РФ и посол Армении обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

В министерстве отметили, что в ходе встречи были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение политического диалога на всех уровнях и укрепление экономических связей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил на встрече с послом Армении в Москве Вагаршаком Арутюняном обстановку в Лачинском коридоре и вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждено развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха, - указали в дипведомстве. - Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годах по нормализации армяно-азербайджанских отношений".

В министерстве добавили, что в ходе встречи были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение политического диалога на всех уровнях и укрепление экономических связей.