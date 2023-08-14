Депутат Лантратова попросила ФАС проверить цены на тетради для школьников

Она отметила, что наценка на них значительно различается в разных магазинах

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") попросила руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского проверить цены на рабочие тетради для школьников. Об этом депутат написала в Telegram-канале.

Лантратова отметила, что наценка на рабочие тетради значительно различается в разных магазинах. "Стоимость рабочей тетради по русскому языку в разных магазинах на одном из маркетплейсов различается в шесть раз", - указала депутат.

"Обратилась к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку, нет ли здесь нарушения антимонопольного законодательства", - написала парламентарий.

Она добавила, что с началом учебного года семьи с детьми-школьниками и так сталкиваются с существенными расходами, произвольное увеличение стоимости рабочих тетрадей может ухудшить финансовое положение семей еще больше, считает Лантратова.