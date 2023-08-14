Посольство РФ заявило о спокойной обстановке в Нигерии, несмотря на события в Нигере

Как добавили в диппредставительстве, "отдельно взятые лица высказываются против возможной операции ECOWAS"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ситуация вокруг Нигера не сказалась на обстановке в соседней Нигерии, она остается спокойной и стабильной. Об этом ТАСС рассказали в посольстве России в Нигерии.

"Едва ли можно утверждать, что в стране наблюдается общественный резонанс вокруг событий в соседнем Нигере, - сказали в диппредставительства. - По нашим наблюдениям, на повседневной жизни населения страны или наших соотечественников события не отразились".

Как добавили в посольстве, "отдельно взятые лица высказываются против возможной операции ECOWAS, но военное руководство подтвердило полную поддержку президента". "Ситуация в Нигерии весьма спокойная и стабильная. Посольство не наблюдает в столичном регионе каких-либо волнений", - отметили в российском диппредставительстве.