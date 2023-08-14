Пушилин заявил, что контрнаступление ВСУ "выдыхается"

Речи о второй волне не идет, добавил врио главы ДНР

КУБИНКА /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Контрнаступление украинской армии все еще продолжается, но уже "выдыхается", речи о второй волне контрнаступления не идет. Об этом сообщил ТАСС на форуме "Армия-2023" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Пока я бы [действия Вооруженных сил Украины на фронте] так не называл - второе контрнаступление, по сравнению с тем, что мы видели при первой волне, при том контрнаступлении, которое пока выдыхается, но еще идет. Остается несколько горячих точек по линии фронта, но подготовленность Вооруженных сил Российской Федерации на совершенно другом уровне, нежели это было полгода назад, не говоря уже о том, что было год назад", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос про вторую волну контрнаступления украинской армии.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.