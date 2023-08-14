В ДНР приняли закон о местном самоуправлении

Он вступит в силу 10 сентября

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Закон о местном самоуправлении принят парламентом Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Народного совета региона Владимир Бидевка.

"Сегодня Народный совет принял ряд важных законов. Закон "О местном самоуправлении в Донецкой Народной Республике" разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Глава регионального парламента пояснил, что документ регламентирует работу органов местного самоуправления на территории региона. Закон вступит в силу 10 сентября текущего года.