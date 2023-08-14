Молодежи Херсонской области рассказали об устройстве избирательного процесса

Своими знаниями и опытом в этих вопросах поделились представители Общественных палат Российской Федерации и Херсонской области, а также общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе

ГЕНИЧЕСК, 14 августа. /ТАСС/. Общественники Херсонской области провели второе занятие школы молодых избирателей региона, участникам рассказали об устройстве избирательного процесса и их роли в нем, сообщается в Telegram-канале Общественной палаты (ОП) области.

"Среди слушателей - те, чье право избирать наступит не раньше, чем через четыре года, и те, кто в этом году будет голосовать впервые. Своими знаниями и опытом в вопросах избирательного права и процессов выборов делятся представители Общественных палат Российской Федерации и Херсонской области, а также общественного штаба по наблюдению за выборами в Херсонской области", - говорится в сообщении.

В избиркоме области также сообщили, что в рамках занятия школы состоялась встреча председателя избирательной комиссии региона Марины Захаровой с молодежью. "В режиме открытого микрофона ребята задавали интересующие их вопросы об особенностях избирательного процесса в регионе и предстоящей избирательной кампании в единый день голосования. Во время встречи участники получили ответы на вопросы о том, как устроен избирательный процесс и какое место уделяется в нем молодежи", - отмечается в сообщении.

Первая в новых регионах России школа молодого избирателя в Херсонской области начала свою работу в августе. Первое занятие прошло в Скадовске, его посетили более 30 человек.