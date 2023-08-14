Эксперт указал на желание Запада перемирия на Украине до конца года

Заведующий кафедры политологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что его формат пока не определен

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Высказывания представителей Запада и официального Киева позволяют сделать вывод, что там хотели бы выйти на перемирие к концу года, но его формат пока не определен. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заведующий кафедры политологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Он обратил внимание на последние высказывания как из официального Киева, так и с Запада о трудностях с контраступлением Украины и о внешнем давлении на киевские власти в связи с этим.

По мнению эксперта, это свидетельствует о желании Запада выйти на перемирие. "Мы видим, что из всех источников идет информация о необходимости смены силовой парадигмы на какую-то другую, скорее всего примиренческую, парадигму. <...> Это сегодня является основной информационной повесткой дня", - сказал Кошкин. По его мнению, как в Киеве, так и на Западе появилась "нотка пессимизма" в связи со складывающейся ситуацией.

"Видите, как координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби высказал свое суждение, что, конечно, не оправдались успехи, которые ожидали от контрнаступления Киева летом, наступает осень, а осенью будет очень тяжело использовать и беспилотники, и ПВО, и маневрировать на поле боя. То же самое глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начинает говорить, что у них предстоит "очень трудный политический осенний сезон". То есть он говорит о какой-то активной переговорной фазе, - продолжил аналитик. - Да, на самом деле, по таким косвенным признакам сегодняшнего дня можно прийти к выводу, что там думают к концу года выйти на перемирие, в какой форме еще неизвестно, вариантов много".

При этом собеседник агентства охарактеризовал встречу в Джидде по Украине как попытку коллективного Запада "переформатировать" взгляд тех стран, которые скептически относятся к его позиции по украинскому вопросу, "заставить их дружить" с Западом.

Переговоры без продвижения

Как отметил программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев, встреча в Джидде к Украине "не имеет никакого отношения".

"Встречи такого формата, конечно, не могут привести к продвижению. К такому продвижению может привезти только прямой диалог России и США, потому что в опосредованном конфликте воюют между собой Россия и США. Поэтому переговоры могут быть только между ними", - считает эксперт.

В свою очередь председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий высказал мнение, что "рассчитывать на успешные мирные переговоры затруднительно" в нынешней ситуации. "Сами по себе мирные инициативы - это хорошо. Хорошо, что вовлечено много стран, которые предлагают разные решения, подходы. Но до тех пор, пока российские цели не будут достигнуты, пока Украина не согласится на ту формулу, которую предлагает Россия, конечно же, рассчитывать на успешные мирные переговоры затруднительно".

Встреча в Джидде

Консультации в Джидде прошли 5-6 августа. В них приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. По данным агентства DPA, изначально предполагалось обсудить лишь "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского, однако была представлена еще одна инициатива Саудовской Аравией. Частью плана якобы являются сохранение территориальной целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии консультации, заявила, что Киев и Запад продвижением "формулы" Зеленского пытаются принизить инициативы других стран и монополизировать право на их выдвижение.