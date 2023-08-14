Избирком Херсонской области заверил списки кандидатов всех партий, участвующих в выборах

В них примут участие представители "Справедливой России - Патриоты - За правду", ЛДПР, "Единой России" и КПРФ

ГЕНИЧЕСК, 14 августа. /ТАСС/. Списки кандидатов в Херсонскую областную думу от партий "Единая Россия" и КПРФ заверены избиркомом региона, сообщили в понедельник ТАСС в избирательной комиссии.

10 августа в избиркоме сообщали, что заверены списки кандидатов от партий "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР. Таким образом, заверены списки всех четырех партий, участвующих в выборах в регионе.

"12 августа был заверен список кандидатов от партии "Единая Россия". Сегодня, 14 августа, были заверены списки КПРФ", - сказал собеседник агентства.

"Справедливая Россия - Патриоты - За правду" первыми провели партийное собрание в Херсонской области и принесли на проверку и регистрацию список кандидатов в депутаты областной думы. 8 августа сообщалось, что списки подала партия ЛДПР, следом это сделала "Единая Россия", за ней КПРФ.