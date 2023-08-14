МИД РФ считает, что операция с танкером может стать примером для урегулирования в Йемене

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что перекачка более 1 млн баррелей нефти с Safer помогла избежать масштабной экологической катастрофы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Операция по перекачке более 1 млн баррелей нефти с аварийного танкера Safer в Йемене и соответствующие договоренности могли бы послужить примером для урегулирования внутри страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, эти действия помогли избежать масштабной экологической катастрофы. Она добавила, что РФ положительно оценивает роль представителей структур ООН в этой работе, а также "кооперабельность международно признанных властей Йемена и движения "Ансар Аллах" в решении данной застарелой проблемы".

"Полагаем, что договоренности по танкеру Safer могли бы стать примером для выхода на взаимоприемлемые развязки в целях достижения долгосрочного перемирия в Йемене и запуска полноформатного инклюзивного национального диалога под эгидой ООН", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном министерством.

Перекачка нефти с борта Safer на замещающее судно Yemen, которое ранее называлось Nautica, началась 25 июля. После прибытия на место 30 мая сотрудники компании SMIT, с которой Программа развития ООН договорилась о работах по безопасному извлечению нефти с Safer и его буксировке на свалку, стабилизировали танкер для проведения операции.

Нефтеналивное судно Safer на протяжении восьми лет стояло на якоре близ порта Рас-Иса в Йемене, где с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и движением "Ансар Аллах" (хуситы). По данным йеменского правительства, в резервуарах танкера содержалось 1,14 млн баррелей нефти. Из-за ядовитых паров, которые постоянно образовывались в замкнутом пространстве, на борту судна создавались условия для детонации. По оценкам специалистов, в случае взрыва или образования разлома в корпусе танкера разлившаяся нефть могла распространиться по всему Красному морю до Суэцкого канала на севере и Ормузского пролива на юге.