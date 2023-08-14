Захарова: основная угроза в Сирии исходит из неподконтрольных правительству районов

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что 10 августа на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор террористы "Исламского государства" напали на автобус, перевозивший военнослужащих

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Главная угроза безопасности в Сирии по-прежнему исходит из районов, неподконтрольных правительству этой страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в связи с нападением в Сирии террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) на автобус, перевозивший военнослужащих республики.

Дипломат напомнила, что 10 августа на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор террористы "Исламского государства" совершили нападение на автобус, перевозивший военнослужащих САР. "Решительно осуждаем этот террористический акт. Искренне соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем солидарность с руководством и народом САР в борьбе с терроризмом", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном министерством.

"Хотели бы подчеркнуть, что основная угроза безопасности в Сирии по-прежнему исходит из районов, неподконтрольных правительству этой страны", - указала дипломат.

По словам официального представителя МИД РФ, "одним из основных дестабилизирующих факторов остается незаконное военное присутствие США в Заевфратье, а также вокруг населенного пункта Ат-Танф на юго-востоке САР, где ведется активная вербовка и подготовка боевиков различных тергруппировок, в том числе ИГИЛ". "Политика Вашингтона, нацеленная на сохранение фактической оккупации обширных районов на северо-востоке Сирии, богатых нефтегазовыми и сельскохозяйственными ресурсами, и продолжение санкционного давления на Дамаск ведет к дальнейшему ухудшению социальной-экономической ситуации и активизации экстремистского подполья в САР", - продолжила дипломат.

"В связи с этим солидаризируемся с законными требованиями властей Сирии о выводе всех нелегитимно находящихся на территории этой страны воинских контингентов. Исходим из того, что достижение устойчивой стабилизации в САР возможно исключительно на основе принципов уважения ее суверенитета и территориальной целостности", - резюмировала она.