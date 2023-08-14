14 августа, 16:19,
обновлено 14 августа, 16:44

МИД РФ: высылка Кишиневом дипломатов России будет иметь последствия в отношениях с Москвой

Михаил Терещенко/ ТАСС
Здание МИД РФ
© Михаил Терещенко/ ТАСС

В ведомстве добавили, что работа торгового представительства РФ и центра науки и культуры в Кишиневе будет вынужденно приостановлена

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Решение властей Молдавии сократить число российских дипломатов в стране будет иметь последствия для отношений между Москвой и Кишиневом. Об этом сообщили в МИД РФ.

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В дипведомстве отметили, что 14 августа в Москву возвратились сотрудники российских загранучреждений в Молдавии и члены их семей, вынужденные покинуть республику из-за соответствующего шага молдавских властей.

"Этот недружественный шаг официального Кишинева несомненно будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве обратили в связи с этим внимание граждан РФ и Республики Молдова на то, что "в урезанном составе сотрудники посольства России в силу объективных обстоятельств не смогут обеспечить должные объемы и сроки предоставления консульских услуг". "Также будет вынужденно ограничена деятельность торгового представительства и российского центра науки и культуры в Кишиневе", - указали в министерстве.

"Ответственность за это полностью ложится на молдавское руководство, которое в рамках развязанной им же масштабной антироссийской кампании приняло ничем не обоснованное решение существенно сократить численность персонала российских загранучреждений в Молдавии", - резюмировали в МИД РФ. 

Теги:
РоссияМолдавия
© Информационное агентство ТАСС
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