Посольство РФ направило в МИД Польши ноту из-за новостей об аресте двух россиян

Посол РФ в Польше Сергей Андреев пояснил, что польская сторона должна ответить на этот запрос в течение трех дней

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту с требованием предоставить информацию о задержании двух россиян, которые, согласно сообщению местных спецслужб, якобы расклеивали в Варшаве и Кракове листовки о ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Польше Сергей Андреев.

По его словам, на данный момент никакой информации у посольства по этой теме нет. "От властей никакого официального уведомления пока не было. Сами задержанные к нам не обращались, их родственники - тоже, адвокаты - тоже. Мы послали в МИД Польши ноту с требованием в соответствии с консульской конвенцией сообщить нам, кто задержан, с запросом информации по поводу якобы задержания российских граждан", - указал Андреев.

Как пояснил посол, польская сторона должна ответить на этот запрос в течение трех дней. "Когда мы получим какие-то дополнительные сведения, будем смотреть, что делать", - указал он.

Ранее МВД Польши сообщило о задержании и аресте двух россиян, которые, по версии спецслужб, распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнер" в Кракове и Варшаве. Оба услышали обвинения, касающиеся якобы шпионажа, деятельности в целях внешней разведки, участия в "международной вооруженной преступной группе, нацеленной на совершение террористических преступлений", "вербовке в запрещенную международным правом наемную службу" и пропаганде военной символики РФ. Россиянам грозит до 10 лет лишения свободы.