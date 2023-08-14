Замглавы МИД РФ, послы Абхазии и Южной Осетии обсудили укрепление союзничества

Стороны также рассмотрели вопрос взаимодействия на международной арене

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, послы Абхазии и Южной Осетии Алхас Квициниа и Знаур Гассиев провели встречу, отметив важность укрепления союзничества между сторонами. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Участники встречи подчеркнули важность дальнейшего укрепления союзничества, партнерства и братских отношений между Москвой, Сухумом и Цхинвалом в соответствии с договоренностями лидеров трех государств", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что участники встречи почтили память жителей Южной Осетии и российских миротворцев, погибших в результате нападения Грузии в 2008 году, и обсудили подготовку к проведению в республиках мероприятий, посвященных 15-летию их признания Российской Федерацией.

Кроме того, стороны в ходе беседы обсудили взаимодействие на международной арене. "В том числе в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - добавили на Смоленской площади.