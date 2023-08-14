Замглавы МИД РФ призвал руководство ООН к беспристрастности на фоне украинского кризиса

Михаил Галузин также отметил необходимость прекращения поставок западного оружия Киеву

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с помощником генсека ООН по вопросам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки Мирославом Йенчей. Галузин отметил необходимость прекращения поставок западного оружия Киеву, а также призвал руководство ООН строго придерживаться принципов беспристрастности, сообщается на сайте МИД РФ.

"Михаил Галузин довел до Мирослава Йенчи принципиальные подходы России к урегулированию кризиса на Украине и вокруг нее. Была отмечена необходимость прекращения поставок западного оружия Киеву, закрепления нейтрального, внеблокового, демилитаризованного статуса Украины и ее полной денацификации. К руководству ООН при этом вновь обращен призыв строго придерживаться принципов беспристрастности и равноудаленности, зафиксированных в статье 100 Устава всемирной Организации", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили обстановку в Центральной Азии "через призму исходящих с территории Афганистана угроз". "Был выражен совместный настрой на продолжение продуктивного сотрудничества между Россией, всемирной Организацией и центральноазиатскими государствами в интересах эффективного преодоления соответствующих вызовов и укрепления отношений добрососедства между странами Центральной Азии", - отметили в министерстве.

"Была подтверждена обоюдная приверженность центральной координирующей роли ООН в поиске коллективных ответов на ключевые проблемы современности при неукоснительном уважении целей и принципов ее Устава", - заключили в министерстве.