В МИД РФ заявили, что Россия решительно осуждает теракт в мечети в Иране

Как отметили в ведомстве, Россия намерена наращивать сотрудничество с иранскими партнерами в антитеррористической сфере

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россия решительно осуждает террористический акт в мечети в Иране, намерена наращивать сотрудничество с иранскими партнерами в антитеррористической сфере. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства.

В МИД РФ напомнили, что 13 августа в городе Шираз провинции Фарс был совершен теракт. В результате вооруженного нападения на мавзолей Шах-Черах один человек погиб и девять получили ранения.

"Российская сторона решительно осуждает варварскую террористическую вылазку и выражает глубокое сочувствие семьям, чьи родные и близкие столкнулись с этой бедой. Надеемся, что ответственные за преступление понесут заслуженное наказание", - указали в дипведомстве.

Как сообщили в МИД РФ, "по имеющимся данным, российских граждан среди пострадавших нет". "Подтверждаем готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнерами в сфере антитеррора", - указали в министерстве.

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