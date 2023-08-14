14 августа, 19:14
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил, что ВСУ в течение дня выпустили по ДНР 96 боеприпасов

Ранения получили пять человек, добавил врио главы региона

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Украинские военные выпустили по населенным пунктам ДНР 96 боеприпасов, включая дальнобойные ракеты и кассеты, написал в своем Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин.

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"Зафиксировано 33 обстрела, выпущено 96 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, дальнобойных ракет", - написал он.

Всего ранения получили пять человек, включая шестилетнего ребенка.

Под огонь со стороны ВСУ попали пять жилых домов, линия электропередачи и трансформаторная подстанция в Донецке и Горловке. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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