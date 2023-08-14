Пушилин сообщил, что ВСУ в течение дня выпустили по ДНР 96 боеприпасов

Ранения получили пять человек, добавил врио главы региона

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Украинские военные выпустили по населенным пунктам ДНР 96 боеприпасов, включая дальнобойные ракеты и кассеты, написал в своем Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин.

"Зафиксировано 33 обстрела, выпущено 96 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, дальнобойных ракет", - написал он.

Всего ранения получили пять человек, включая шестилетнего ребенка.

Под огонь со стороны ВСУ попали пять жилых домов, линия электропередачи и трансформаторная подстанция в Донецке и Горловке.