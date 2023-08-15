Участники Московской конференции по безопасности обсудят общие вызовы в нестабильном мире

В форуме примут участие более 800 делегатов из 76 стран

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. В конгрессно-выставочном центре "Патриот" во вторник открывается XI Московская конференция по международной безопасности. Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсудят общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

Центральной темой мероприятия, организованного Минобороны России, станет налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства. Как отметил глава министерства Сергей Шойгу, с момента основания в 2012 году конференция стала востребованной площадкой для дискуссий по острым международным проблемам, однако в этот раз она проводится в условиях "кардинального изменения военно-политической обстановки". В этой связи делегатам предлагается изучить возможности для укрепления сотрудничества в условиях современных вызовов.

Также будет затронута ситуация вокруг Украины. Российская сторона поделится с коллегами выводами и опытом, полученными в ходе текущего гибридного противостояния с Западом.

Программа конференции

Президент России Владимир Путин обратится к участникам конференции с видеоприветствием, о чем ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В понедельник российский лидер также поприветствовал гостей форума "Армия-2023", подчеркнув, что Россия открыта для равноправного военно-технического сотрудничества со странами, отстаивающими свои интересы. По его словам, Москва призывает к развитию взаимодействия по самым различным направлениям, в том числе в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений. Отдельно Путин обратил внимание, что РФ предлагает партнерам широкий выбор разных образцов современных вооружений, включая новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехнику.

Как указали в российском оборонном ведомстве, на открытии конференции также прозвучит обращение президента Белоруссии Александра Лукашенко. С докладами по ключевым вопросам глобальной безопасности в многополярном мире выступят Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин и министр иностранных дел Сергей Лавров. В МИД РФ в преддверии мероприятия отметили, что речь главы российской дипломатии будет посвящена теме поиска странами мирового большинства путей развития вне западных механизмов, в том числе за счет укрепления многосторонних объединений нового типа, таких как ШОС, БРИКС, ЕАЭС и ОДКБ.

На форуме ожидается выступление министра обороны Китая Ли Шанфу, который в понедельник прибыл в Москву и пробудет в России до 19 августа. "Взгляды и оценки текущей ситуации будут представлены в выступлениях министров обороны Китая, Белоруссии, заместителя начальника генерального штаба Ирана, а также руководителей оборонных ведомств около 20 других дружественных государств", - информировали в Минобороны РФ. Среди высокопоставленных гостей будут министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе, вице-премьер, министр обороны Мьянмы Тин Аун Сан, первый заместитель министра обороны Пакистана генерал Хамуд-уль-Заман Хан. В конференции планирует принять участие бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Темы дискуссий

Всего, по данным российского министерства обороны, в форуме примут участие более 800 делегатов из 76 стран. В этом списке нет государств Запада. Согласно программе, в числе получивших предложение поучаствовать в мероприятии - КНР, Индия, ЮАР, Израиль, Турция, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия и КНДР. На конференцию также приглашены представители восьми международных организаций, среди которых ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лиги арабских государств и Африканского союза.

Конференция откроется дискуссией на тему "Реалии глобальной безопасности в многополярном мире". В программе предусмотрены три пленарных заседания: "Военные аспекты безопасности на Ближнем Востоке и Африканском континенте", "Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", "Взаимодействие военных ведомств: условия и ожидания".

Кроме этого, независимые эксперты, в том числе западные, смогут обсудить острые проблемы повестки в формате дискуссионного клуба "Единый мир - общая безопасность".