Антонов заявил о злоупотреблении США их председательством в АТЭС

Посол РФ в Вашингтоне указал на то, что американская сторона не выдала въездные визы представителям сразу нескольких российских министерств и ведомств

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США злоупотребляют ролью председателя в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) и статусом принимающей стороны, дискриминируя российское участие и политизируя дискуссии.

"Отмечаем абсолютную неприемлемость действий Вашингтона как текущего председателя этой авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц форума. Вдобавок к политизации дискуссий путем втягивания в повестку непрофильных сюжетов Соединенные Штаты снова грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны. Дискриминируют российское участие. Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств. Кроме того, фиксируем множащиеся случаи отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи", - указал он. Заявление Антонова было опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства.

Дипломат отметил, что серьезную тревогу вызывает и предстоящий в ноябре в Сан-Франциско саммит АТЭС. "Мы требуем от администрации ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума. Настаиваем на выдаче нашим представителям всех разрешений на въезд в США в обозначенные ими сроки, а не в последний момент, как это часто бывает в американской практике, когда визы выдаются во время уже проходящего, а порою и завершившегося мероприятия", - сказал Антонов.