Антонов заявил, что Украина использует военную помощь США против мирных жителей

Вашингтон рассчитывает, что украинский конфликт затянется надолго, подчеркнул посол России в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Украина использует военную помощь США против мирных жителей и гражданских объектов. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя выделение очередного пакета американской военной помощи.

США все глубже погружаются в противостояние с Россией и рассчитывают, что украинский конфликт затянется надолго, также отметил дипломат.

"Вашингтон с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружается в противостояние с Россией. Делает это руками украинцев, отправляет режиму [президента Украины Владимира] Зеленского новые партии оружия и денег. По сути, в администрации так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо. Белый дом, очевидно, не волнует стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии в американском обществе. Наоборот, рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства.

Посол отметил, что Вашингтон не хочет учиться на своих ошибках и продолжает оказывать ВСУ военную помощь, хотя "подобная безответственность уже слишком дорого обходится как вовлеченным в конфликт сторонам, так и местному налогоплательщику".

"Здесь [в США] не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов", - отметил дипломат.

Ранее Соединенные Штаты выделили Украине новый транш оружия и военной техники на сумму $200 млн. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что пакет включает, в частности, перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, 37 тягачей, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, танковые снаряды калибра 120 мм, более 12 млн патронов для стрелкового оружия и гранат, запасные части и принадлежности.