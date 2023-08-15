Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями по случаю годовщины освобождения Кореи

Главы России и КНДР выразили взаимную уверенность в наращивании двустороннего сотрудничества и развитии стратегических отношений

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества", - приводит ЦТАК текст телеграммы российского президента. Путин подчеркнул, что "в ту суровую военную пору были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР". Президент РФ выразил уверенность в том, что два государства и впредь будут наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях на благо народов стран и "в интересах упрочения стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом".

Ким Чен Ын в свою очередь подчеркнул, что "бойцы Красной армии, победившие угрожавший всему человечеству фашизм, отважно поднялись на священную войну против японского милитаризма, одержав очередную блестящую победу". "Горы и поля Кореи окрашены кровью, пролитой бойцами Красной армии, ожесточенно сражавшимися за освобождение Кореи вместе с Корейской народно-освободительной армией", - отметил северокорейский лидер.

Лидер КНДР добавил что в ходе борьбы с общим врагом между армиями и народами двух стран "завязалось боевое братство", которое и сегодня демонстрирует свою "непобедимость и мощь в борьбе против свирепого произвола и господства империалистов". Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия и КНДР продолжат развитие стратегических отношений. "И на пути для достижения общих целей наши страны всегда будут одерживать победу, поддерживая друг друга", - добавил он.

15 августа отмечается годовщина освобождения Кореи, которая совпадает с капитуляцией Японии во Второй мировой войне. Император Японии Хирохито выступил 15 августа 1945 года по радио с обращением, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.