Путин поздравил президента Южной Кореи с Днем освобождения

Глава МИД РФ Сергей Лавров также направил поздравительную телеграмму южнокорейскому коллеге Пак Чину

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Республики Корея Юн Сок Ёля с Днем освобождения от японского господства. Глава МИД РФ Сергей Лавров также направил поздравительную телеграмму южнокорейскому министру иностранных дел Пак Чину. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Сеуле.

"В соответствии со сложившейся традицией российская сторона направила поздравления на высшем уровне и на уровне министра иностранных дел", - рассказали в посольстве.

В июне президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил поздравление с Днем России своему коллеге Владимиру Путину.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), по случаю 78-й годовщины освобождения Корейского полуострова президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами.

15 августа отмечается годовщина освобождения Кореи, которая совпадает с капитуляцией Японии во Второй мировой войне. 15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.