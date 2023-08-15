15 августа, 06:11
Единый день голосования

В Алтайском крае кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов губернатора

В голосовании остаются участвовать пять претендентов на пост главы региона

БАРНАУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Представитель партии "Новые люди" в Алтайском крае Владислав Вакаев заявил о выходе из числа кандидатов на пост губернатора Алтайского края в предстоящих выборах в пользу кандидатуры Виктора Томенко, написал он в Telegram-канале.

"Принял решение выйти из избирательной гонки. Считаю, что нужно поддержать команду Виктора Петровича Томенко, которая показала свое умение и желание работать в интересах жителей Алтайского края", - написал он.

Таким образом, на выборы главы региона осталось пять зарегистрированных кандидатов, в числе которых представитель регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Евгения Боровикова, кандидат от ЛДПР Сергея Булаев, Елена Хрусталева, представляющая Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Малинкович от партии "Коммунисты России", а также действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Подача документов завершилась 29 июля.

Выборы главы края будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Также будет возможность проголосовать и дистанционно в единый день голосования, 10 сентября. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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