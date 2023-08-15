Путин: РФ высоко ценит стратегическое партнерство с Индией и намерена его развивать

Как отметил президент РФ, это отвечает коренным интересам дружественных народов двух стран

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Москва придает большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели и намерена и впредь развивать связи, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем независимости Индии. Текст послания, адресованного президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, опубликован на сайте Кремля.

"Придаем большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное партнерство в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - указал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов РФ и Индии, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на планете.

Президент РФ адресовал Мурму и Моди сердечные поздравления по случаю Дня независимости Индии. "Общепризнанны успехи, достигнутые вашей страной в экономической, научно-технической, социальной и других областях. Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах", - акцентировал внимание Путин.

Он пожелал президенту и премьеру Индии доброго здоровья и успехов, а всем гражданам страны - счастья и благополучия.