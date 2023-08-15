Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР

Российский лидер выразил уверенность, что Москва и Пхеньян продолжат наращивать сотрудничество во всех областях

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНДР Ким Чен Ына с Днем освобождения Корейской Народно-Демократической Республики и выразил уверенность, что страны продолжат наращивать всестороннее сотрудничество.

"Уверен, что мы будем и впредь наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул, что этот праздник является "символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества". Именно в ту суровую военную пору, по словам президента РФ, были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР.

Глава российского государства пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны - счастья и благополучия.